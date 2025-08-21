Βρυξέλλες: Χημικά και 40 προσαγωγές φιλάθλων της ΑΕΚ από τη βελγική αστυνομία

Σε βίαιη καταστολή με χρήση χημικών προέβη η βελγική αστυνομία έναντι φιλάθλων της ΑΕΚ που βρίσκονταν κοντά στην κεντρική πλατεία Grand Place (Γκραν Πλας) στις Βρυξέλλες, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα των «κιτρινόμαυρων» με την Άντερλεχτ για τα play offs του Europa Conference League.

Η βελγική αστυνομία προχώρησε σε σε 40 προσαγωγές φιλάθλων της ΑΕΚ. Σύμφωνα με ενημέρωση από τις βελγικές Αρχές, οι Έλληνες φίλαθλοι της ΑΕΚ θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αποψινού αγώνα.

Στην πρωτεύουσα του Βελγίου έχουν ταξιδέψει περί τους 1.300 φιλάθλους της ΑΕΚ με στόχο να υποστηρίξουν την αγαπημένη ομάδα τους.

Επίθεση χωρίς πρόκληση

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 70 φίλαθλοι κατευθύνονταν προς την Grand Place, δηλαδή την κεντρική πλατεία των Βρυξελλών, το μεσημέρι τραγουδώντας συνθήματα όταν δέχθηκαν επίθεση από άνδρες της βελγικής αστυνομίας χωρίς να έχουν προκαλέσει με τη συμπεριφορά τους.

Οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την πλατεία

Στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ έσπευσαν στο σημείο, αλλά οι άνδρες της βελγικής αστυνομίας είχαν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και παρά το αίτημα τους να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι οι φίλαθλοι της ελληνικής ομάδας, αυτό δεν θα συμβει προ της ολοκλήρωσης του ματς.

