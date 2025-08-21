Ώρα Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες – Απόψε οι αγώνες ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνονται οι ελληνικές ομάδες απόψε το βράδυ, με κρίσιμα παιχνίδια που θα κρίνουν τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την τουρκική Σάμσουνσπορ με στόχο σκορ πρόκρισης.

Η ΑΕΚ, μετά τη δύσκολη πρόκριση κόντρα στον Άρη Λεμεσού, καλείται να κάνει το πρώτο βήμα για ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ στο Βέλγιο.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το βράδυ την κροατική Ριέκα εκτός έδρας.

Οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 28 Αυγούστου.

Ώρες των αγώνων και κανάλια