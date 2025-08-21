Logo Image

Ώρα Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες – Απόψε οι αγώνες ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Οι τρεις ομάδες αγωνίζονται με στόχο την πρόκριση σε Europa και Conference League

Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνονται οι ελληνικές ομάδες απόψε το βράδυ, με κρίσιμα παιχνίδια που θα κρίνουν τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την τουρκική Σάμσουνσπορ με στόχο σκορ πρόκρισης.

Η ΑΕΚ, μετά τη δύσκολη πρόκριση κόντρα στον Άρη Λεμεσού, καλείται να κάνει το πρώτο βήμα για ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ στο Βέλγιο.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το βράδυ την κροατική Ριέκα εκτός έδρας.

Οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 28 Αυγούστου.

Ώρες των αγώνων και κανάλια

  • Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ (21:00, Cosmote Sport1)
  • Άντερλεχτ – ΑΕΚ (21:00, Cosmote Sport2)
  • Ριέκα – ΠΑΟΚ (21:45, OPEN).

