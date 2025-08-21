Αργεντινή: Χάος στο ματς Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ – Σοβαρά επεισόδια και φόβοι για νεκρούς

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην αναμέτρηση Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ για το Sundamericana.

Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτρεψαν τον αγωνιστικό χώρο σε ρινγκ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, δεκάδες τραυματίες, εκ των οποίων ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις.

Si no murió nadie hoy es un milagro.

MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3 — Alerta (@DeadAlerta) August 21, 2025

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Χιλιανοί οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ (Universidad de Chile) πήραν ένα πανό των Αργεντίνων και άρχισαν να πετούν αντικείμενα με την κατάσταση να ξεφεύγει. Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε στο κενό από το δεύτερο διάζωμα.

Ξύλο και μαχαιρώματα

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντίνοι τούς επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια.

“CAÍDA” Por estas tremendas imágenes de un hincha de la Universidad de Chile cayendo desde la bandeja alta del estadio de Independiente. Se hizo totalmente pija, ya no se puede ni ver un partido tranquilo, la concha de la lora.

pic.twitter.com/BtwARdM6q0 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 21, 2025

Τη στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκαν μπήκαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.