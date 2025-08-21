Logo Image

Αργεντινή: Χάος στο ματς Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ – Σοβαρά επεισόδια και φόβοι για νεκρούς

EPA/Juan Ignacio Roncoroni

Αιματηρά επεισόδια στον αγώνα του Copa Sudamericana

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην αναμέτρηση Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ για το Sundamericana.

Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτρεψαν τον αγωνιστικό χώρο σε ρινγκ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, δεκάδες τραυματίες, εκ των οποίων ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Χιλιανοί οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ (Universidad de Chile) πήραν ένα πανό των Αργεντίνων και άρχισαν να πετούν αντικείμενα με την κατάσταση να ξεφεύγει. Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε στο κενό από το δεύτερο διάζωμα.

EPA/Juan Ignacio Roncoroni

Ξύλο και μαχαιρώματα

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντίνοι τούς επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια.

EPA/Juan Ignacio Roncoroni

Τη στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκαν μπήκαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

