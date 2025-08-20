Logo Image

Καταιγιστική η εθνική μπάσκετ νίκησε με 104-86 τη Λετονία

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

«Έλαμψε» ο Γιάννης

Σημειώνοντας 61 πόντους στο πρώτο 20άλεπτο, εκ των οποίων τους 20 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αγωνιστική επιστροφή του μετά από τέσσερις μήνες και πρώτη συμμετοχή του στα φιλικά προετοιμασίας πριν το Ευρωμπάσκετ 2025, η εθνική έκανε επίδειξη δύναμης, 104-86, απέναντι στη Λετονία, στην πρεμιέρα του τουρνουά «Ακρόπολις».

Η ενσωμάτωση του “Greek Freak” άλλαξε την εικόνα της εθνικής εν συγκρίσει με τις πρώτες τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις, αφού η παρουσία του άνοιξε τα ελεύθερα σουτ, όπως φαίνεται και από τα 13/25 τρίποντα των Ελλήνων διεθνών. Οι Λετονοί απάντησαν με 17/35 έξω από τα 6.75, προσπαθώντας να ρίξουν τη… μόνιμα διψήφια διαφορά υπέρ της Ελλάδας.

«Έλαμψε» ο Γιάννης – Μεγάλη βραδιά για τον Λαρετζάκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 25 πόντους σε 15:18΄΄ λεπτά συμμετοχής με 7/9 βολές, 9/11 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 7 κερδισμένα φάουλ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα, 2 κλεψίματα και 1 λάθος, μπροστά σε 9.500 φιλάθλους, στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων “ Telekom Center Athens”.

Μεγάλο παιχνίδι και για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, με 14 πόντους (4/7 τρίποντα) και 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ σημείωσε 11 πόντους. Διψήφιος με 10 πόντους, αλλά και 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Κώστας Σλούκας μοίρασε 10 ασίστ ενώ σημείωσε και 8 πόντους. Ο Ντίνος Μήτογλου πέτυχε 9 πόντους.

Από τη Λετονία που μείωνε στους 10 πόντους, αλλά δεν μπορούσε να μειώσει περισσότερο, ο Ρίχαρντς Λόμαζς πέτυχε 17 πόντους με 4/6 τρίποντα, μετρώντας και 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Άρτουρς Κούρουτς είχε 12 πόντους με 4/5 τρίποντα, 9 πόντους ο Ντάβις Μπέρτανς. Το μεγάλο αστέρι της Λετονίας, Κρίσταπς Πορζίνγκις έμεινε στους 7 πόντους, με τον σέντερ των Ατλάντα Χοκς ν’ αγωνίζεται για 19:27΄΄.

Tους Βασίλη Τολιόπουλο και ο Κώστα Αντετοκούνμπο άφησε εκτός δωδεκάδας ο Βασίλης Σπανούλης στην πρεμιέρα του Τουρνουά «Ακρόπολις».

Αύριο, Πέμπτη (21/8), η Λετονία αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 20:00, ενώ την Παρασκευή (22/8, 20:00) η εθνική αντιμετωπίζει την Ιταλία, για την 3η και τελευταία ημέρα του τουρνουά «Ακρόπολις».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

