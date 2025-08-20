ΑΕΚ: Με Ελίασον στην αποστολή απέναντι στην Άντερλεχτ

Αναχωρεί για τις Βρυξέλλες η ΑΕΚ, με στόχο να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα με αντίπαλο την Άντερλεχτ, για την την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Μετά τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού, η «Ένωση» καλείται να περάσει το πιο δύσκολο εμπόδιο για την ώρα, αυτό της Άντερλεχτ.

Το ματς θα γίνει αύριο, Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 21.00 (CosmoteTV).

Στην αποστολή του Δικεφάλου βρίσκεται μετά από καιρό και ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος θα προστεθεί στη λίστα της ΑΕΚ για τον τελευταίο αγώνα. Αντίθετα εκτός έχουν μείνει ο Μαρσιάλ και ο Περέιρα, ο οποίος είναι τραυματίας.

Η αποστολή της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ