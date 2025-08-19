Logo Image

Με ανατροπή η ΑΕΛ στη League Phase του Κυπέλλου

(EUROKINISSI) FILE PHOTO

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, η ΑΕΛ επικράτησε 2-1 της Καλαμάτας στη Μεσσηνία και εξασφάλισε τη θέση της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν στο σκορ στο 31΄ με τον άλλοτε «βυσσινί» Γιώργο Παμλίδη και πήγαν με προβάδισμα στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο 45λεπτο η ομάδα της Λάρισας ήταν ανώτερη και ισοφάρισε στο 53΄ με κεφαλιά του αρχηγού Σοφιάν Τσακλά. Στο 77ο λεπτό ο Σάββας Μούργος διαμόρφωσε το τελικό σκορ κι έτσι η δύο φορές κάτοχος του κυπέλλου Ελλάδας, προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Διαιτητής: Κατοίκος

Οι συνθέσεις:

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Γιάννης Σπανός): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Σπυράκος, Οικονόμου, Τσορνομάζ (69΄ Λεμονής), Τσέλιος (58΄ Μάντζης), Μπονέτο (69΄ Φρίμπονγκ), Μορέϊρα (82΄ Μπρούνο Γκάμα), Παμλίδης (83΄ Κωστόπουλος).

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελισσάς, Γκρόζος (60΄ Βαρσάμης), Μούργος, Φεριγκρά (74΄ Παντελάκης), Γκαράτε (60΄ Γιούσης), Σταϊκος, Τουπτα, Ατανάσοφ (82΄ Σουρλής), Τσακλά, Κοβάσεβιτς, Δεληγιαννίδη

