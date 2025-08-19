Παναθηναϊκός: Προβάρει τα «πράσινα» ο Ρενάτο Σάντσες

Ο Ρενάτο Σάντσες ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Αθήνα, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Αυτό αναφέρουν τις τελευταίες ώρες δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, ανάμεσά τους και αυτό της ιστοσελίδας της πορτογαλικής εφημερίδας «A Bola»

«Ο Ρενάτο Σάντσες είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του με τον προπονητή που τον έβαλε στην πρώτη ομάδα της Μπενφίκα και με τον οποίο απόλαυσε την καλύτερη περίοδο της καριέρας του», αναφέρει η «A Bola», σημειώνοντας ότι ο Πορτογάλος διεθνής μέσος ετοιμάζεται να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, με προπονητή τον Ρούι Βιτόρια, με τη μορφή δανεισμού.

Αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς τις τελευταίες σεζόν, ο 27χρονος Ρενάτο Σάντσες αγωνίστηκε για την Μπενφίκα δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν. Έκανε 21 εμφανίσεις και σημείωσε ένα γκολ.

Να σημειωθεί ότι, το 2015/16, υπό τις οδηγίες του Ρούι Βιτόρια, έπαιξε 35 αγώνες με τους «Αετούς της Λισαβόνας».