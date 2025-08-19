Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Σωτήρης Νίνης

Ο Σωτήρης Νίνης με ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Στα 35 του χρόνια αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ενός βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

O άλλοτε παίκτης της Κηφισιάς έκανε μία εξομολόγηση on camera, αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και στα όνειρα που είχε ως παιδί.

Ανέλυσε το πώς ένιωσε όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μίλησε για τις διακυμάνσεις που είχε η καριέρα του και τα όσα τον βοήθησαν να βρει τον εαυτό του στις δύσκολες περιόδους της ζωής του.

«Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που με βοήθησαν, αλλά έναν άνθρωπο θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή που με έκανε ποδοσφαιριστή στα 16 μου χρόνια, κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να κάνει στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο Βίκτορ Μουνιόθ. Σε αυτόν, νομίζω, τα χρωστάω όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σωτήρης Νίνης συνολικά, συμμετείχε σε 334 παιχνίδια, όπου σκόραρε 28 γκολ και μοίρασε 53 ασίστ, ενώ υπήρξε και διεθνής με την Εθνική με 33 συμμετοχές.

Το επαγγελματικό του ταξίδι ξεκίνησε σε ηλικία 16 ετών, όταν κλήθηκε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Με τους «πράσινους» κατέκτησε το νταμπλ το 2010, ενώ το 2012 έφυγε και πήγε στην ιταλική Πάρμα.

Ένα χρόνο μετά επέστρεψε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Γύρισε το 2015 στον Παναθηναϊκό, όπου έμεινε έναν χρόνο μέχρι μετακομίσει στο Βέλγιο, πρώτα στη Σαρλερουά και έπειτα στη Μέχελεν. Έπαιξε και στο Ισραήλ, όπου αγωνίστηκε στις Μακάμπι Πέταχ Τίκβα και Ασκελόν.