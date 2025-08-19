Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί σε ύψος 400 μέτρων – Δείτε το βίντεο από τον συγκλονιστικό διαγωνισμό στην Κίνα

Μια εντυπωσιακή και γεμάτη αδρεναλίνη διοργάνωση ξεκίνησε τη Δευτέρα στην πόλη Ζανγκτζιατζιέ, στην επαρχία Χουνάν της κεντρικής Κίνας.

Πρόκειται για τον όγδοο διεθνή διαγωνισμό high-altitude slackline, που προσελκύει κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο.

Περισσότεροι από 20 συμμετέχοντες από 10 χώρες –μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Γαλλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες– παρουσιάζουν εντυπωσιακά ακροβατικά, ισορροπώντας σε σχοινί μόλις δύο εκατοστών, το οποίο είναι τεντωμένο ανάμεσα σε δύο κορυφές, σε απόσταση 1.450 μέτρων και 400 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 2018 και έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικό τουριστικό και αθλητικό γεγονός στο Zhangjiajie National Forest Park, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Η φετινή διοργάνωση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη.