Αυλαία με δύο αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων

Ξεκινάει το τριήμερο 18-20/8, με τις αναμετρήσεις της Α΄ φάσης, το κύπελλο Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26. Οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Στην προκριματική φάση λαμβάνουν μέρος οι 18 ομάδες που συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 2025-26 και οι 4 ομάδες της Super League 1 που κατέλαβαν στην βαθμολογική κατάταξη τις θέσεις από 9 έως 12, καθώς και 2 ομάδες που προβιβάσθηκαν από τη Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2024-25. Να σημειωθεί ότι  συνολικά είναι 24 ομάδες, ωστόσο στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 δεν έλαβε μέρος η Λαμία που δεν δήλωσε συμμετοχή στη Super League 2. Έτσι προέκυψαν 11 ζευγάρια και μία ομάδα, η Ηλιούπολη, πέρασε άνευ αγώνος.

Στη League Phase θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία, η Ηλιούπολη που προκρίθηκε άνευ αγώνος από την κλήρωση του προκριματικού γύρου και οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

Το πρόγραμμα των αγώνων της Α΄ φάσης:

ΤΡΙΤΗ 19/8

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος
17:00 Καλαμάτα-ΑΕΛ
17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά
17:00 Αιγάλεω-Παναργειακός
17:00 Καβάλα-Πανσερραϊκός

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8
17:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea
17:00 Πανιώνιος-ΠΟΤ Ηρακλής
17:00 Χανιά-Μαρκό
17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης

