Παναθηναϊκός: Στα «πράσινα» ο Ντάβιντε Καλάμπρια

Σπουδαία μεταγραφική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Ο επί σειρά ετών αρχηγός της Μίλαν, Ντάβιντε Καλάμπρια, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με το «τριφύλλι».

Με την απόκτηση του Καλάμπρια, ο Παναθηναϊκός εντάσσει στο δυναμικό του έναν ποδοσφαιριστή που έχει στην καριέρα του περίπου 250 παιχνίδια με τη φανέλα της Μίλαν, φορώντας και το περιβραχιόνιό της.

18 χρόνια στη Μίλαν

Ο Καλάμπρια γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1996 στη Μπρέσια της Ιταλίας. Η ποδοσφαιρική του ζωή είναι συνυφασμένη με τη Μίλαν. Στην ακαδημία του κορυφαίου ιταλικού συλλόγου εντάχθηκε σε ηλικία 11 ετών. Λίγο μετά τα 18α γενέθλιά του μπήκε στην πρώτη ομάδα και στα τέλη της σεζόν 2014-15 έκανε ντεμπούτο. Έκτοτε έγινε βασικός στην ομάδα του Μιλάνου και μάλιστα από το 2022 φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Στις αρχές του 2025 η αλλαγή προπονητή στη Μίλαν τον οδήγησε στην έξοδο μετά από σχεδόν 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Έφυγε από τη Μίλαν έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και δύο Σούπερ Καπ. Ο Καλάμπρια δόθηκε δανεικός στη Μπολόνια, με την οποία πρόλαβε να κατακτήσει το Κύπελλο Ιταλίας, κερδίζοντας μάλιστα στον τελικό τη Μίλαν.

Έχει αγωνιστεί σε 7 αγώνες της εθνικής Ιταλίας και σε όλες τις μικρότερες ηλικιακά εθνικές της χώρας του.