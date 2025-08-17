Αναβάλλεται το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Super League ανακοίνωσε ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 01.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.

Ο αγώνας – που αρχικά ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 24/8 – θα οριστεί εκ νέου από τη διοργανώτρια αρχή. Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» κατέθεσαν αίτημα αναβολής της αναμέτρησης απέναντι στους Κρητικούς για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους ενόψει του επαναληπτικού με τη Σαμσουνσπόρ, για τα Play Off του UEFA Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον τουρκικό σύλλογο την Πέμπτη (21/8, 21:00) ενώ μια εβδομάδα αργότερα ταξιδεύει για τον επαναληπτικό στην Τουρκία (28/8, 20:00).