«Χάλκινη» η εθνική στο παγκόσμιο νέων γυναικών στο πόλο

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες καθώς νίκησαν στον τελικό με 16-15 την Ισπανία.

Με το χάλκινο μετάλλιο επιστρέφει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βραζιλίας η εθνική νέων γυναικών. Οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα, πάτησαν γκάζι στην 3η περίοδο και επικράτησαν με 10-7 της Ιταλίας, στον «μικρό» τελικό, στην πόλη Σαλβαδόρ.

Το ξεκίνημα ήταν μουδιασμένο για την εθνική νέων γυναικών που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 (6.50 πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο), έφθασε στην ισοφάριση (3-3) με τις Τριχά και Σαλταμανίκα, αλλά οι Ιταλίδες πήραν και πάλι το προβάδισμα με 4-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως, οι Ελληνίδες διεθνείς «γύρισαν» τον διακόπτη. Μπήκαν αποφασισμένες για τη νίκη και κατάφεραν με ένα σερί 4-0 να περάσουν μπροστά με 7-4, ενώ στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου έκαναν «νταμπλ σκορ» (10-5).

Συνολικά έξι παίκτριες σκόραραν για την εθνική, ενώ οι τέσσερις από αυτές πέτυχαν δύο γκολ (Κρασσά, Καραμπέτσου, Κουρέτα, Σαλταμανίκα).

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες καθώς νίκησαν στον τελικό με 16-15 την Ισπανία.

