Με «ήρωα» τον Ντραγκόφκσι ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Σαχτάρ και πέρασε στα playoffs του Europa League

Στη διαδικασία των πέναλτι ο Παναθηναϊκός νίκησε 4-3 την Σαχτάρ, εξασφάλισε παρουσία στο Conference League και συνεχίζει στα play offs του Europa League με αντίπαλο την Σαμσουνσπόρ.

Η κανονική διάρκεια του ματς και η παράταση ολοκληρώθηκαν στο 0-0 και στη διαδικασία των πέναλτι οι «πράσινοι» είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Ντραγκόφσκι και νίκησαν με 4-3.

Ο Πολωνός κίπερ έπιασε δύο εκτελέσεις των Ουκρανών, ο Μαντσίνι έβαλε το νικητήριο και έδωσε την πρόκριση στον ελληνικό σύλλογο.

Πέναλτι Σαχτάρ – Παναθηναϊκός

1. Ναζαρίνα Δοκάρι – Ιωαννίδης Γκολ 0-1

2. Τομπίας Γκολ – Γερεμέγεφ Γκολ 1-2

3. Μπονταρένκο Γκολ – Σιώπης Απέκρουσε ο Ρίζνικ 2-2

4. Νέβερτον Γκολ – Τσιριβέγια Γκολ 3-3

5. Κάουα Ελίας Απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι – Ζαρουρί Άουτ 3-3

6. Πέδρο Ενρίκε Απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι – Μαντσίνι 3-4

Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ και στις 28 του μήνα στην Τουρκία.