Παρουσίασε τον Μασταντουόνο η Ρεάλ Μαδρίτης: «Για μένα, ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε σήμερα τον Φράνκο Μασταντουόνο. Ο Αργεντινός βρέθηκε στο «Valdebebas», μαζί με τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ, μέλη του συλλόγου και του διοικητικού συμβουλίου, και την οικογένειά του, την ημέρα των 18ων γενεθλίων του.

Μία ημέρα που αναμενόταν με ανυπομονησία, καθώς σηματοδοτεί την επίσημη ενσωμάτωση στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου, έγινε γνωστό ότι ο Μασταντουόνο θα φοράει τον αριθμό 30 στην πρώτη του σεζόν ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ένας αριθμός τον οποίο φορούσε ήδη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης θητείας του στη Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ήταν εκείνος που ξεκίνησε, περιγράφοντας την μεταγραφή του Αργεντινού ως «ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον κόσμο του ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια» και ευχαρίστησε επίσης τον Μασταντουόνο για τη δέσμευσή του να ενταχθεί τελικά στη Μαδρίτη:

«Από σήμερα και στο εξής, θα φοράς τη λευκή φανέλα των 15 Ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Σε ευχαριστούμε πολύ που θέλεις να είσαι εδώ μαζί μας», είπε.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με μια ομιλία του Μασταντουόνο. Ο Αργεντινός θυμήθηκε την οικογένειά του, η οποία ήταν παρούσα και εμφανώς συγκινημένη:

«Έχω πολλά να συνεχίσω να μαθαίνω, αλλά οι αξίες που με φέρνουν εδώ προέρχονται από τον κύκλο μου», σχολίασε.

Ο πρώην παίκτης της Ρίβερ Πλέιτ δεν δίστασε να δεσμευτεί για τη δέσμευσή του στον σύλλογο.

«Θα δώσω τα πάντα για αυτή τη φανέλα»

«Υπόσχομαι ότι θα δώσω τα πάντα για αυτή τη φανέλα. Στο γήπεδο, θα έχετε έναν ακόμα οπαδό», δήλωσε ο Μασταντουόνο. Τέλος, είπε τα λόγια που ήθελαν να ακούσουν όλοι οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης: το πρώτο του «Hala Madrid».

Μετά την ομιλία, ο Φράνκο απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συνέντευξη Τύπου, όπου μίλησε για την πρώτη του επαφή με τον Τσάμπι Αλόνσο:

«Μου έδωσε πολλή αυτοπεποίθηση για να πραγματοποιήσω το όνειρό μου», είπε. Αποκάλυψε επίσης ότι έχει ήδη μιλήσει με μερικούς από τους συμπαίκτες του, με έμφαση στον Μπέλιγχαμ.

«Ο Τζουντ με καλωσόρισε. Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω και μου αρέσει να βλέπω να παίζει. Ήταν υπέροχο», δήλωσε ο Αργεντινός.

Όσον αφορά τη θέση και το προφίλ του, προτίμησε να μην εμπλακεί: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να περιγράφω τον εαυτό μου. Προτιμώ να το κάνουν άλλοι, αλλά εγώ θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα», δήλωσε.

Ο Μασταντουόνο μίλησε επίσης για ένα από τα πρότυπά του, τον Λιονέλ Μέσι.

«Για μένα, ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Δεν μπορούσα να δω άλλους, όπως τον Αλφρέντο (Ντι Στέφανο), αλλά τους θαυμάζω πραγματικά», δήλωσε.

