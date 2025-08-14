Αποφασισμένος για μία μεγάλη πρόκριση ο Παναθηναϊκός επί της Σαχτάρ

Το «λευκό» 0-0 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ άφησε τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς της Πέμπτης (14/8, 21:00, CosmoteSports 2HD) ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Οι Ουκρανοί, με το σούπερ ποιοτικό ρόστερ, παραμένουν για τους περισσότερους το μεγάλο φαβορί στο δεύτερο ματς του Γ’ προκριματικού του Europa League που θα διεξαχθεί στο ουδέτερο «Miejski Stadion» της Κρακοβίας, όμως οι «πράσινοι» είχαν αποφασισμένοι να τα παίξουν όλα για όλα για να πάρουν μία ιστορική πρόκριση, που θα μπορέσει να τους διασφαλίσει σε απόλυτο βαθμό την παρουσία τους σε League Phase και την εφετινή σεζόν.

Χωρίς Τζούρισιτς

Χωρίς τον Φίλιπ Τζούριτσιτς ο οποίος έμεινε στην Αθήνα λόγω έντονων ενοχλήσεων στη γάμπα, αλλά με τον Φώτη Ιωαννίδη διαθέσιμο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι (ξεπέρασε τη θλάση α’ βαθμού στον δεξιό προσαγωγό), ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει ένα παιχνίδι αντίστοιχο με αυτό του ΟΑΚΑ, για να βάλει… δύσκολα στη Σαχτάρ.

Ψάχνοντας βεβαίως και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει και γκολ, για να μπορέσει να φέρει τη σειρά στα δικά του… μέτρα, απέναντι σε έναν αντίπαλο επιπέδου Champions League.

Σε ότι αφορά το βασικό σχήμα, ο Ρουί Βιτόρια ετοιμάζει τον νεοαποκτηθέντα Ανάς Ζαρουρί για το αριστερό «φτερό» της επίθεσης, έχοντας στο μυαλό του δύο σκέψεις. Αν πάει σε 4-3-3, ο Τσέριν θα «μπει» στην ενδεκάδα δίπλα στον Τσιριβέγια, με τον Μαξίμοβιτς να παίζει λίγο πιο ψηλά στη μεσαία γραμμή και τους Πελίστρι-Τετέ να διεκδικούν θέση στη δεξιά πλευρά (με φαβορί τον Ουρουγουανό).

Αν τώρα πάει σε 4-2-3-1 με πιο επιθετική σκέψη, ο Τετέ θα μείνει στο «10» με τον Πελίστρι δεξιά και τον Ζαρουρί αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης ο Σφιντέρσκι δείχνει να έχει ένα μικρό προβάδισμα, δεδομένου ότι ο Ιωαννίδης έχει κάνει μόνο 4 «γεμάτες» προπονήσεις μετά τον τραυματισμό του, όμως υπάρχει και το ενδεχόμενο της μίνι… έκπληξης.

Στην άμυνα τα δεδομένα δεν θα αλλάξουν, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο να συνθέτουν την αμυντική τετράδα μπροστά απ’ τον Ντραγκόφσκι. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ, μετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τις αναμετρήσεις με τους Ουκρανούς.

Συγκεκριμένα οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου και Κυριακόπουλος από τη List A και οι Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης από τη List B.