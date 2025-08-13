Logo Image

Εθνική Μπάσκετ: Δεν θα αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την Πέμπτη κόντρα στο Μαυροβούνιο

Αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ: Δεν θα αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την Πέμπτη κόντρα στο Μαυροβούνιο

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο σούπερ σταρ της εθνικής δεν θα αγωνιστεί κόντρα στο Μαυροβούνιο

Η εθνική ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο ΟΑΚΑ σήμερα (13/8) ενόψει της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), στο PAOK Sports Arena, στη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η τελευταία προπόνηση με την εθνική ανδρών αυτό το καλοκαίρι για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα έχει 14 παίκτες στην αποστολή, η οποία αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη από το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο σούπερ σταρ της εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν θα αγωνιστεί κόντρα στο Μαυροβούνιο, όπως ενημέρωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Εκτός αποστολής έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην εθνική ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη είναι οι εξής|: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.

Πηγή: ΑΜΠΕ

