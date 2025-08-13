Παναθηναϊκός: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Τζούριτσιτς, έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με τη Σαχτάρ

Χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς που αντιμετωπίζει ξαφνικό πρόβλημα στη γάμπα, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, αύριο βράδυ 14 Αυγούστου στις 21.00.

Ο 33χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός είχε ενοχλήσεις από τον πρώτο αγώνα με τους Ουκρανούς και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Κρίθηκε λοιπόν προτιμότερο απ’ τον Ρουί Βιτόρια και το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού να μείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει τις θεραπείες και να είναι έτοιμος στα play off που θα ακολουθήσουν.

Αντιθέτως, ο Φώτης Ιωαννίδης -που απουσίασε στο πρώτο ματς της Αθήνας- συμπεριλήφθηκε κανονικά στην ενδεκάδα και διεκδικεί ακόμα και θέση βασικού. Εκτός παραμένει ούτως ή άλλως ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ, λόγω του τραβήγματος στον ορθό μηριαίο.

Η αποστολή

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί σήμερα για την Κρακοβία. Σε αυτή μετέχουν (πλην Τζούριτσιτς) όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ.

Συγκεκριμένα στην πτήση των «πράσινων» θα βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου και Κυριακόπουλος από τη List A και οι Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης από τη List B.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ