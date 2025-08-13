ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασε λίγο μετά τις 22:00 ο Γιώργος Γιακουμάκης, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός αναμένεται τις επόμενες ώρες να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στους «ασπρόμαυρους».

Ο Γιακουμάκης θα μετακομίσει στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ για τη σεζόν 2025-26, στο τέλος της οποίας υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς του ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο δε δανεισμός του πρωταθλητή Ελλάδος με την ΑΕΚ θα κοστίσει περί τα 2 εκατ. ευρώ. Ο Κρητικός φορ θα περάσει τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ.

Έτσι, ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα έχει μια επιπλέον λύση στη γραμμή κρούσης μετά τους Φεντόρ Τσάλοφ και Ανέστη Μύθου, ωστόσο ο Γιακουμάκης θα είναι διαθέσιμος για τα Play Off είτε του UEFA Europa League (εφόσον ο ΠΑΟΚ αποκλείσει τη Βόλφσμπεργκερ) είτε του Conference League (εάν αποκλειστεί από τους Αυστριακούς).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ