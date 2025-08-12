Επι κοντώ: Νέο ασύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις με πτήση στα 6,29 (δείτε το βίντεο)

Ο απόλυτος κυρίαρχος του άλματος επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε μια αδιανόητη -μέχρι την επόμενη- επιδοση- στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης.

Ο Σουηδός πρωταθλητής έσπασε για 13η φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ με άλμα στα 6 μέτρα και 29 εκατοστά.

MONDO DUPLANTIS BREAKS THE POLE VAULT WORLD RECORD FOR THE 13TH TIME IN HIS CAREER. CLEARS 6.29 METERS. BRILLIANT.pic.twitter.com/t0gdmRO1yP — Chris Chavez (@ChrisChavez) August 12, 2025

Ο Ντουπλάντις επέτυχε το νέο επίτευγμά του στη δεύτερη προσπάθειά του, καταρρίπτοντας το προηγούμενο (δικό του) παγκόσμιο ρεκόρ με 6,28μ., το οποίο είχε σημειώσει πριν από περίπου δύο μήνες στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Στοκχόλμης.

Mondo Duplantis bat encore une fois le record du monde et franchit 6,29 m lors du meeting de Budapest

➡️ https://t.co/w5lUyrYNlT pic.twitter.com/ICH4kHp0B4 — L’Équipe (@lequipe) August 12, 2025

Δεύτερος ο Καραλής

Από την πλευρά του, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν σταμάτησε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, καθώς κατέκτησε τη 2η θέση, με άλμα στα 6,02 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε στο μίτινγκ της Βουδαπέστης, αφήνοντας τα πρώτα τρία άλματα για να ξεκινήσει από τα 5,72. Η πρώτη του προσπάθεια ήταν άκυρη, αλλά στην συνέχεια πέρασε με άνεση. Δεν προσπάθησε στα 5,82 και συνέχισε στα 5,92 όπου και πέρασε με την πρώτη για να ανέβει στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε στα 6,02 μ., τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση και δείχνοντας σε εξαιρετική φόρμα. Ο αγώνας συνεχίστε απέναντι στον Ντουπλάντις, με τον Σουηδό αστέρα να περνάει τα 6,11 και τον Καραλή να μην καταφέρνει σε δυο προσπάθειες να τα περάσει σταματώντας εκεί.