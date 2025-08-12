Logo Image

Επι κοντώ: Νέο ασύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις με πτήση στα 6,29 (δείτε το βίντεο)

Αθλητικά

Επι κοντώ: Νέο ασύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις με πτήση στα 6,29 (δείτε το βίντεο)

EPA/Tamas Vasvari HUNGARY OUT

Δεύτερος ο Καραλής

Ο απόλυτος κυρίαρχος  του άλματος επί κοντώ,  Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε μια αδιανόητη -μέχρι την επόμενη- επιδοση-  στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης.

Ο Σουηδός πρωταθλητής έσπασε για 13η φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ με άλμα στα 6 μέτρα και 29 εκατοστά.

Ο Ντουπλάντις επέτυχε το νέο επίτευγμά του στη δεύτερη προσπάθειά του, καταρρίπτοντας το προηγούμενο (δικό του) παγκόσμιο ρεκόρ με 6,28μ., το οποίο είχε σημειώσει πριν από περίπου δύο μήνες στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Στοκχόλμης.

Δεύτερος ο Καραλής

Από την πλευρά του, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν σταμάτησε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, καθώς κατέκτησε τη 2η θέση, με άλμα στα 6,02 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε στο μίτινγκ της Βουδαπέστης, αφήνοντας τα πρώτα τρία άλματα για να ξεκινήσει από τα 5,72. Η πρώτη του προσπάθεια ήταν άκυρη, αλλά στην συνέχεια πέρασε με άνεση. Δεν προσπάθησε στα 5,82 και συνέχισε στα 5,92 όπου και πέρασε με την πρώτη για να ανέβει στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε στα 6,02 μ., τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση και δείχνοντας σε εξαιρετική φόρμα. Ο αγώνας συνεχίστε απέναντι στον Ντουπλάντις, με τον Σουηδό αστέρα να περνάει τα 6,11 και τον Καραλή να μην καταφέρνει σε δυο προσπάθειες να τα περάσει σταματώντας εκεί.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube