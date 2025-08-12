Παναθηναϊκός: «Κλειδώνει» η μεταγραφή Μαξίμοβιτς στα Εμιράτα

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς από τον Παναθηναϊκό προς την Σαμπάμπ Αλ Αχλί, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με το «deal» να επικυρώνεται (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) την επομένη της ρεβάνς των «πράσινων» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, την Πέμπτη (14/8, 21:00) στην Κρακοβία.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχε πολύ έντονη κινητικότητα γύρω απ’ τον διεθνή Σέρβο μέσο, τον οποίο οι εκπρόσωποί του είχαν προτείνει σε αρκετές αραβικές ομάδες. Η Αλ Σαμπάμπ απ’ τη Σαουδική Αραβία κι ένα κλαμπ απ’ το Κατάρ είχαν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον (η πρώτη είχε κάνει και πρόταση), όμως… νικήτρια στη διεκδίκηση του «Μάξι» ήταν η ομάδα απ’ τα Η.Α.Ε., που έχει ως έδρα της το Ντουμπάι και στον πάγκο της τον -άλλοτε «πράσινο»- Πάουλο Σόουζα.

Η τελική προσφορά της Σαμπάμπ Αλ Αχλί προς τον Παναθηναϊκό ήταν 5,2 εκατ. ευρώ, ενώ πολύ υψηλές είναι και οι αποδοχές που έχει προτείνει η αραβική στον Μαξίμοβιτς για να μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο διεθνής Σέρβος μέσος απ’ τα 2 εκατ. ευρώ που λαμβάνει στο «τρέχον» συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό θα «ανέβει» στα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί, η οποία μάλιστα του προσφέρει τριετές συμβόλαιο.