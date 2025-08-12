Logo Image

Τένις: Αποκλεισμός για Τσιτσιπά από το Open του Σινσινάτι

Τένις: Αποκλεισμός για Τσιτσιπά από το Open του Σινσινάτι

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Γάλλο Μπενζαμέν Μπονζί

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Μπενζαμέν Μπονζί με 6-7(4), 6-3, 6-4 στους “32” του τουρνουά τένις στο Σινσινάτι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.

Ο Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Γάλλο τενίστα με 6-7(4), 6-3, 6-4 σε ένα ματς, το οποίο σημαδεύτηκε από το black out στις εγκαταστάσεις του τουρνουά.

Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει την άλλη εβδομάδα στο Winston-Salem, πριν το US Open.

