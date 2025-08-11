ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Τάισον ενόψει Βόλφσμπεργκερ – Έρχεται ο Γιακουμάκης

Η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για τον επαναληπτικό στην Αυστρία, με αντίπαλο τη Βόλφσμπεργκερ στο Κλάγκενφουρτ, στο πλαίσιο του Γ’ Προκριματικού Γύρου του UEFA Europa League.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας ήταν αφιερωμένο στην επιθετική τακτική, μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ οι παίκτες έπαιξαν και δίτερμα σε μικρό χώρο. Ωστόσο, η προπόνηση επεφύλασσε κι ένα δυσάρεστο νέο για τον Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο Τάισον έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο, αυξάνοντας τα πρόβλημα στις πτέρυγες της επίθεσης αφού κι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ παραμένει εκτός. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου εξτρέμ θα επανεξετάζεται καθημερινά ενώ ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός δούλεψε ατομικά στο γήπεδο. Την Τρίτη οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 18:45.

Λίγες ώρες αργότερα, περί της 10 το βράδυ, με πτήση από τη Φρανκφούρτη αναμένεται να φταίει στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο 30χρονος διεθνής επιθετικός μετακομίζει με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ κι εγώ υπάρχει οψιόν αγοράς του από τον ΠΑΟΚ το επόμενο καλοκαίρι.

Απομένει να διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες προκειμένου ο πρώην άσος της ΑΕΚ να ανακοινωθεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ και να πλαισιώσει τους Φεντόρ Τσάλοφ και Ανέστη Μύθου στη γραμμή κρούσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ