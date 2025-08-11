Παναθηναϊκός: Έτοιμος για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης -με τη βοήθεια του ιατρικού τιμ του Παναθηναϊκού- κατάφερε να ξεπεράσει σε χρόνο… ρεκόρ το τράβηγμα στον δεξιό προσαγωγό (θλάση α’ βαθμού) που είχε υποστεί το βράδυ της 30ής Ιουλίου στη ρεβάνς με τους Ρέιντζερς και πλέον θα είναι διαθέσιμος για το δεύτερο παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (14/8, 21:00) στην Κρακοβία.

Ο διεθνής επιθετικός κι αρχηγός του Παναθηναϊκού συμμετείχε στο 100% του προγράμματος της ομάδας και υπολογίζεται πλέον κανονικά απ’ τον Ρουί Βιτόρια, για τη μεγάλη μάχη με τους Ουκρανούς στην «Miejski Arena»

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ξανά ο Τάσος Μπακασέτας.

Πηγή: ΑΜΠΕ