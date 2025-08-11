Logo Image

Παναθηναϊκός: Έτοιμος για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Ιωαννίδης

Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Έτοιμος για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ ο Ιωαννίδης

INTIME/ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΘΩΜΑΪΣ

Ο διεθνής επιθετικός κι αρχηγός του Παναθηναϊκού συμμετείχε στο 100% του προγράμματος της ομάδας

Ο Φώτης Ιωαννίδης -με τη βοήθεια του ιατρικού τιμ του Παναθηναϊκού- κατάφερε να ξεπεράσει σε χρόνο… ρεκόρ το τράβηγμα στον δεξιό προσαγωγό (θλάση α’ βαθμού) που είχε υποστεί το βράδυ της 30ής Ιουλίου στη ρεβάνς με τους Ρέιντζερς και πλέον θα είναι διαθέσιμος για το δεύτερο παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (14/8, 21:00) στην Κρακοβία.

Ο διεθνής επιθετικός κι αρχηγός του Παναθηναϊκού συμμετείχε στο 100% του προγράμματος της ομάδας και υπολογίζεται πλέον κανονικά απ’ τον Ρουί Βιτόρια, για τη μεγάλη μάχη με τους Ουκρανούς στην «Miejski Arena»

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ξανά ο Τάσος Μπακασέτας.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube