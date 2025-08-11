Στο…δρόμο προς την Αλ Καλίτζ και ο Μασούρας

Ένα… βήμα απ’ τη μεταγραφή του στη σαουδαραβική Αλ Καλίτζ -ομάδα στην οποία εργάζεται την τελευταία διετία ως προπονητής ο Γιώργος Δώνης- είναι πλέον ο Γιώργος Μασούρας.

Ο 31χρονος διεθνής εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη νέα αγωνιστική περίοδο και είχε πάρει το «πράσινο φως» για να βρει ομάδα. Η Αλ Καλίτζ τον προσέγγισε προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο που πλησιάζει το 1,3 εκατ. ευρώ το χρόνο και είναι πλέον ανοικτό το status, με το οποίο θα μετακινηθεί στην αραβική ομάδα.

Ο Μασούρας δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 με τους περσινούς νταμπλούχους Ελλάδας και το πιο πιθανό σενάριο είναι να πάει ως δανεικός για ένα χρόνο, με ανοικτό το ενδεχόμενο να μπει κι οψιόν αγοράς του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Έλληνας άσος φαίνεται πως είναι πλέον πολύ κοντά στη μεταγραφή του και η Αλ Καλίτζ ετοιμάζεται να «υποδεχθεί» άλλο ένα μέλος της ελληνικής Super League, μετά τους Κώστα Φορτούνη, Δημήτρη Κουρμπέλη, Μπαρτ Σένκεφελντ και Πάολο Φερνάντες.

Πηγή: ΑΜΠΕ