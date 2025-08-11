Συμφωνία Μπάγερν-Αλ Νασρ για τον Κίνγκσλεϊ Κομάν

Ο 29χρονος Γάλλος διεθνής (58 συμμετοχές) Κίνγκσλεϊ Κομάν βρίσκεται κοντά σε μεταγραφή στην Αλ-Νασρ, όπου αγωνίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα (11/8) μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και του συλλόγου στης Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο.

Σύμφωνα με το Sky και την Bild, η Μπάγερν και η Αλ-Νασρ συμφώνησαν για τον Κίνγκσλεϊ Κομάν έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Ο Κομάν ετοιμάζεται λοιπόν να γυρίσει σελίδα μετά μια δεκαετία στην Μπάγερν Μονάχου, στην οποία εντάχθηκε από τη Γιουβέντους στο τέλος της θερινής μεταγραφικής περιόδου του 2015 με διετή δανεισμό. Πριν μεταγραφεί οριστικά το καλοκαίρι του 2017.

Σε δέκα σεζόν στην Μπάγερν, ο Κομάν κέρδισε το γερμανικό πρωτάθλημα εννέα φορές, αλλά το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι σκόραρε το νικητήριο γκολ του Champions League στον τελικό εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν (1-0) στα τέλη Αυγούστου 2020 στη Λισαβόνα. Ο παίκτης της ακαδημίας της Παρί Σεν Ζερμέν από το 2005 έως το 2013 είχε συμβόλαιο με την Μπάγερν μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, τον Νοέμβριο του 2024, δεν ήταν στην πρώτη λίστα και αντικαθιστούσε τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Πηγή: ΑΜΠΕ