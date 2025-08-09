Θλίψη στην οικογένεια του Άρη: Πέθανε ο Θόδωρος Πάλλας

Στη θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του Άρη καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Θεόδωρος Πάλλας, δεύτερος σε συμμετοχές ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος των βετεράνων του Άρη, Γιάννης Βένος, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα Social Media. Ο Πάλλας αγωνίστηκε επί 18 συνεχόμενα έτη με τη φανέλα του Άρη, συμπληρώνοντας 368 επίσημες συμμετοχές – μόνο ο Ντίνος Κούης έχει περισσότερες, 473.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1962 από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, υπογράφοντας επαγγελματικό συμβόλαιο το 1968. Το 1980, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας του 1979, ο αριστερός αμυντικός μετακόμισε στον Ολυμπιακό όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια προτού κλείσει την καριέρα του. Στο σύλλογο του Πειραιά πανηγύρισε τα πρωταθλήματα του 1981 και του 1982 αλλά και το Κύπελλο του 1981. Με την Εθνική Ελλάδος έπαιξε σε 31 αγώνες (1971-1978).

Η ανάρτηση του Γιάννη Βένου:

«Ένας θρύλος του Άρη, ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Άρη και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!

Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ενας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!

Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή!

Καλό ταξίδι στο Φως!

Όλη η οικογένεια του Άρη, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου Αλίκη και τα δυο σου παιδιά, την Φαίη και τον Νίκο που λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!

Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του Άρη, στη σύζυγό του Αλίκη, και στα δυο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή!

Καλό παράδεισο φίλε μας!

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ…».