Ο Τζάκα επέστρεψε στην Πρέμιερ Λιγκ

Ο 32χρονος διεθνής Ελβετός, πρώην αρχηγός της Άρσεναλ, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τις «Μαύρες Γάτες», τις οποίες προπονεί από το 2024 ο Γάλλος Ρεζίς Λε Μπρι, πρώην προπονητής της Λοριάν.

Αφού έφυγε από τους «Κανονιέρηδες» το 2023 μετά από επτά σεζόν, ο Τζάκα κέρδισε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γερμανίας με την Μπάγερ Λεβερκούζεν κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του στην Μπουντεσλίγκα.

«Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Όταν μίλησα με την ομάδα, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος και ένιωσα την ενέργεια και τη νοοτροπία όλων των ανθρώπων και των παικτών», δήλωσε ο παίκτης.

This isn’t just a Club, this is Sunderland.

Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! pic.twitter.com/MLfHyKBVzo

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025