Τζόλης και Κλαμπ Μπριζ μαζί ως το 2029

Ο βελγικός σύλλογος και ο Έλληνας διεθνής επιθετικός επέκτειναν τη συνεργασία τους με την υπογραφή νέου και με βελτιωμένες αποδοχές συμβολαίου, έως το 2029.

Ο Τζόλης υπέγραψε στην Κλαμπ Μπριζ πριν από ένα χρόνο, προερχόμενος από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Σχεδόν αμέσως πήρε φανέλα βασικού κι έγινε αναντικατάστατος, όντας βασικό γρανάζι της επίθεσης.

Big day for the pen. Bigger day for us. ️ pic.twitter.com/7zJlENfskc

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2025