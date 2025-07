Ντιόγκο Ζότα: Ο αντιήρωας της τελευταίας στιγμής με το πλατύ χαμόγελο και το τραγικό τέλος

Αυτός ήταν ο Ντιόγκο Ζότα ο άσος της Λίβερπουλ που πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αδελφό του την Πέμπτη.

Ίσως ο τέλειος –από πολλές απόψεις- σύγχρονος επιθετικός.

Ο Ζότα ήταν το πρότυπο παίκτη που ασκούσε πίεση ψηλά και πολύ. Ενεργητικός, γκολτζής αγαπητός σε κάθε σύγχρονο προπονητή.

Έτρεχε ασταμάτητα κυνηγώντας την μπάλα, κυνηγώντας τους αμυντικούς με άπειρο ενθουσιασμό και φαινόταν να αγαπάει κάθε στιγμή, παίζοντας πάντα με ένα πλατύ χαμόγελο που τον έκανε αγαπητό στους οπαδούς της κάθε ομάδας του.

Ήταν ο ιδανικός για το εξαιρετικά έντονο πιεστικό παιχνίδι του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, και όταν ο Γερμανός αποχώρησε από το Άνφιλντ, ο Ζότα ήταν πάλι εκεί: Πέτυχε το πρώτο γκολ της σεζόν του νέου προπονητή, Άρνε Σλοτ, και κατέκτησε τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ.

Στα πέντε χρόνια του στη Λίβερπουλ, κατέκτησε κάθε διαθέσιμο εγχώριο τρόπαιο, προσθέτοντας τον τίτλο του περυσινού πρωταθλήματος σε μια τροπαιοθήκη που ήδη περιλάμβανε το Λιγκ Καπ και τα Κύπελλα Αγγλίας που κατέκτησε το 2022.

Οι αποχαιρετισμοί είναι θυελλώδεις για τον Ζότα., με σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Στίβεν Τζέραρντ, να συναπαντούν τους πρωθυπουργούς της Πορτογαλίας και της Βρετανίας σε κοινό πένθος για την απώλειά του, ενώ ο Κλοπ δηλώνει συντετριμμένος με την είδηση.

Γεννημένος στο Πόρτο τον Δεκέμβριο του 1996, ο Ζότα εντάχθηκε στην ακαδημία νέων της Πάκος ντε Φερέιρα το 2013, πριν κάνει το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα την επόμενη χρονιά.

