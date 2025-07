Διήμερο πένθος κήρυξε η UEFA για το θάνατο των Ζότα και Σίλβα

Ο Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος ήταν 28 ετών, αγωνίστηκε 49 φορές με την ανδρική ομάδα της Πορτογαλίας, για την οποία σκόραρε 14 γκολ. Ήταν μέλος της ομάδας που κατάκτησε το UEFA Nations League το 2019 και το 2025, ενώ πανηγύρισε τον τίτλο της Premier League με τη Λίβερπουλ την περασμένη σεζόν.

Ο 25χρονος αδελφός του ήταν επίσης επιθετικός στην πορτογαλική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Πεναφιέλ, στην οποία εντάχθηκε από την Πάσος ντε Φερέιρα το 2023, έχοντας θητεύσει στις ακαδημίες της Πόρτο.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε: «Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, είχα την τιμή να απονείμω στον Ντιόγκο Ζότα ένα μετάλλιο μετά τον τελικό του UEFA Nations League – μια στιγμή χαράς, υπερηφάνειας και εορτασμού που τώρα θα μείνει για πάντα στη μνήμη με θλίψη.

Το πάθος, η ενέργεια και το πνεύμα του στο γήπεδο ενέπνευσαν όλους γύρω του. Είναι συντριπτικό να σκεφτόμαστε ότι μια ζωή τόσο γεμάτη χαρά και δυνατότητες έχει αφαιρεθεί πολύ νωρίς. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπητέ Ντιόγκο. Δεν θα σε ξεχάσουμε».

On behalf of the European football community, we are deeply saddened to learn of the tragic passing of Diogo Jota, Portugal international and Liverpool FC forward, along with his brother André Silva.

Our thoughts are with their family, friends, teammates and all those affected… pic.twitter.com/kYCJiZMcX0

— UEFA (@UEFA) July 3, 2025