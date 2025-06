Το φιλόδοξο πρόγραμμα «Αναγέννηση»

Η ΕΠΟ παρουσίασε το πρόγραμμα «Αναγέννηση», που έχει στόχο την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες και δίνει έμφαση στην οργάνωση των ακαδημιών.

Η «Αναγέννηση», που προσαρμόστηκε στην ελληνική πραγματικότητα, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα. Βασίζεται στη σωστή εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών από την αρχή της ενασχόλησής τους με το ποδόσφαιρο και αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να πορευθεί η Ομοσπονδία στη νέα εποχή.

Παράλληλα με την εξασφάλιση ενός σύγχρονου προπονητικού κέντρου που θα αποτελούσε «το σπίτι» των Εθνικών ομάδων, η Ομοσπονδία αναζήτησε ένα σύγχρονο πρόγραμμα ανάπτυξης κι οργάνωσης από τη βάση, τις ακαδημίες των σωματείων και τα κλιμάκια των Ενώσεων.

Προς τούτο συνεργάστηκε με την εταιρεία One For The Game, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα οργάνωσης του ποδοσφαίρου στις μικρές ηλικίες.

Την παρουσίαση έκαναν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τεχνικός διευθυντής Εθνικών ομάδων αναπτυξιακών ηλικιών και γυναικών και ο project manager του προγράμματος «Αναγέννηση» και υπεύθυνος μεθοδολογίας προπόνησης των Εθνικών Ομάδων Κ-14, Κ-15, Κ-16, Γιάννης Σαμαράς.