Πρώτη νίκη για Πιάστρι, «αυτοκτόνησε» η McLaren

Ο Ράσελ τερμάτισε μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν (2ος, Red Bull) και τον συμπαίκτη του στη Mercedes Κίμι Αντονέλι (3ος), σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από τη σύγκρουση μεταξύ των δύο μονοθέσιων της McLaren.

Νικητές στα επτά από τα πρώτα εννέα Γκραν Πρι της σεζόν, το δίδυμο της βρετανικής ομάδας (Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις) κατέρρευσε εντελώς.

Έχοντας βρεθεί στην 4η και 5η θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δύο teammate συγκρούστηκαν στον 66ο γύρο καθώς ο Νόρις προσπάθησε να προσπεράσει τον Πιάστρι, αναγκάζοντάς τον να αποσυρθεί.

Ο αγώνας, ο οποίος τελείωσε με αυτοκίνητο ασφαλείας, δεν άλλαξε τίποτα, αλλά επιβεβαίωσε την απώλεια πολύτιμων βαθμών των οδηγών της McLaren προς όφελος του Φερστάπεν στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

Piastri and Norris come together in Canada!

Here’s the collision between the two McLarens #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q

— Formula 1 (@F1) June 15, 2025