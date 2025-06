Νικητής ο Ολυμπιακός στη μάχη για Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός επανάκαμψε στην υπόθεση του Σέρβου σέντερ κι απέσπασε το «ναι» με μια επίσης πλουσιοπάροχη προσφορά, που θα τον κρατήσει στον Πειραιά και για την επόμενη τριετία, έναντι σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση του παίκτη διαδραμάτισε το πρότζεκτ που του παρουσίασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι.

✍ Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για ακόμη τρία χρόνια.

Olympiacos BC is pleased to announce the extension of its contract with Nikola Milutinov for three more years.

