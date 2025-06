Πρόκριση για Σάκκαρη στο Χερτόγκενμπος

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβλήθηκε με 6-3, 6-4 της Ολλανδής Ανούκ Κούφερμανς (Νο190 στον κόσμο) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του ολλανδικού τουρνουά WTA 250.

Στις «16» η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς, Νο20 στον κόσμο Νο3 στο ταμπλό του τουρνουά, η οποία προκρίθηκε αποκλείοντας στα δύο σετ (6-4, 6-0) την Βουλγάρα Βικτόρια Τόμοβα.

Sakkari wins her first-ever match at the Libéma Open! The former world number 3 is ready to chase the title in ‘s-Hertogenbosch. Stay tuned, she’s just getting started. #libemaopen #tennis #WTA250 pic.twitter.com/BrqCGXWYBG

— Libéma Open (@LibemaOpen) June 11, 2025