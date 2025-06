Τέλος από την Τότεναμ ο Ποστέκογλου

O Έλληνας προπονητής αποχώρησε έπειτα από 101 αγώνες με απολογισμό 47 νίκες, 39 ήττες και 15 ισοπαλίες, έχοντας γράψει ιστορία στον πάγκο του συλλόγου.

Η ανακοίνωση των Spurs αναφέρει τα εξής:

«Μετά από μια ανασκόπηση των επιδόσεων και μετά από ενδελεχή σκέψη, ο Σύλλογος μπορεί να ανακοινώσει ότι ο Άντζε Ποστέκογλου απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του.

Ο Άντζε εντάχθηκε σε εμάς από τη Σέλτικ το καλοκαίρι του 2023 και επέβλεψε μια περίοδο αλλαγών στο γήπεδο, επιστρέφοντάς μας στο επιθετικό είδος ποδοσφαίρου που παραδοσιακά συνδέεται με τον Σύλλογο, ενώ παράλληλα έγραε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας οδηγώντας μας στη δόξα του UEFA Europa League στο Μπιλμπάο τον περασμένο μήνα – ένα επίτευγμα που θα μας συνοδεύει για πάντα.

We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.

Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.

Thank you Ange

