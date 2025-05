Poleman στη Βαρκελώνη ο Πιάστρι

Ο Αυστραλός νίκησε τον Νόρις κατά 0,209 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας τον Βρετανό – ο οποίος ήταν ταχύτερος στις πρώτες προσπάθειες στις τελικές κατατακτήριες δοκιμές, αλλά έκανε λάθος στον τελευταίο γύρο του.

Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) ήταν ο τρίτος ταχύτερος, 0,302 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Πιάστρι. Ο οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, σημείωσε ακριβώς τον ίδιο χρόνο γύρου με τον Ολλανδό, αλλά θα ξεκινήσει τέταρτος επειδή τον σημείωσε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

“Let’s have ourselves some fun tomorrow!”

Oscar Piastri roars to pole in Barcelona! #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qGDxioRcIQ

— Formula 1 (@F1) May 31, 2025