Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Πέρεθ

Το «τριφύλλι» αποχαιρέτησε σήμερα τον 36χρονο Ισπανό χαφ με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του.

Ο Ίβηρας ποδοσφαιριστής υπήρξε μια από τις πρώτες μεταγραφές που είχαν γίνει μετά την άφιξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά προϊόντος του χρόνου οι συμμετοχές του μειώθηκαν.

Thank you, @RUBENPEREZ_4 , for your effort and dedication. Best of luck moving forward. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/TcyuLDUcvx

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 19, 2025