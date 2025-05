Η Σερίφ Τιράσπολ έχασε το πρωτάθλημα αήττητη

Στη Μολδαβία, οι οκτώ ομάδες του πρωταθλήματος αγωνίζονται από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο στο πρώτο μισό της Super Liga. Μετά από δεκατέσσερις αγώνες, έξι από τις οκτώ ομάδες προκρίνονται για το δεύτερο μισό, σε ένα μίνι πρωτάθλημα στο οποίο οι ομάδες παίζουν μεταξύ τους δύο φορές.

Ωστόσο, στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης όλα μηδενίζονται κι εκεί είναι που τα πράγματα πήγαν στραβά για τη Σερίφ Τιράσπολ.

Η ομάδα τερμάτισε άνετα μπροστά από το πρώτο μισό της σεζόν, με έντεκα νίκες και τρεις ισοπαλίες σε δεκατέσσερις αγώνες, έντεκα βαθμούς (!) μπροστά από τη δεύτερη FC Ζίμπρου.

Έχοντας προκριθεί ξεκάθαρα στη δεύτερη φάση, η Σερίφ ήταν επίσης αήττητη σε δέκα αγώνες αλλά έκανε πέντε ισοπαλίες, συμπεριλαμβανομένης μιας αυτή την Κυριακή εναντίον της Μιλσάμι Ορχέι (0-0), της κύριας αντιπάλου της για τον τίτλο.

Η Μιλσάμι μπορεί να έχασε μία φορά αλλά κατέγραψε έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες, συγκεντρώνοντας συνολικά 21 βαθμούς, έναντι των 20 για την Τιράσπολ. Και δεν τελείωσε ακόμα: με διαφορά τερμάτων μικρότερη από την FC Ζίμπρου, η Σερίφ τερμάτισε… τρίτη.

MILSAMI ARE CHAMPIONS OF MOLDOVA!

Milsami won the second tittle in their history, and secured the 2025/26 Champions League – QR1!

❌ Sheriff Tiraspol finished season UNDEFEATED but still did NOT win the title! pic.twitter.com/FtVWtPZn0L

— Football Rankings (@FootRankings) May 18, 2025