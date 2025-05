Λίβερπουλ: Πραγματικές σεισμικές δονήσεις κατέγραψαν οι επιστήμονες στα γκολ που έδωσαν το πρωτάθλημα

Oπως στην περίπτωση της πρόσφατης νίκης της Λίβερπουλ επί της Τότεναμ, με την οποία οι Κόκκινοι εξασφάλισαν τον 20ο τίτλο στην σπουδαία ιστορία του συλλόγου.

Ερευνητές από το τμήμα Γεωεπιστημών, Ωκεανών και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ βρέθηκαν επί τόπου την περασμένη Κυριακή για να καταγράψουν την κίνηση του εδάφους καθώς το πλήθος των οπαδών αντιδρούσε στα γκολ.

Χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο σεισμικό εξοπλισμό, οι επιστήμονες κατέγραψαν τις κινήσεις που προκάλεσαν στο έδαφος οι πανηγυρισμοί των οπαδών.

Τα επιστημονικά δεδομένα αποκάλυψαν ότι οι 60.415 θεατές προκάλεσαν πραγματική σεισμική δραστηριότητα, με τοςυ πανηγυρισμούς και τις αντιδράσεις τους στα γκολ του αγώνα.

Η πλέον δυνατή δόνηση προκλήθηκε από το γκολ του Μακάλιστερ στο 24ο λεπτό, το οποίο έδωσε το προβάδισμα στη Λίβερπουλ με 2-1. Το μέγιστο μέγεθος της δόνησης αυτής μετρήθηκε στα 1,74 Ρίχτερ.

Liverpool’s title clinching match against Tottenham produced a seismic event.

A seismometer in the Main Stand at Anfield recorded a peak magnitude of 1.74 on the Richter scale after Alexis Mac Allister’s goal. pic.twitter.com/sHKAu3M5BO

