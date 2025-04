Διακοπή στους αγώνες του Madrid Open

Οι αγώνες στο Madrid Open σταμάτησαν τη Δευτέρα μετά από εκτεταμένη διακοπή ρεύματος που έπληξε την ισπανική πρωτεύουσα, αναγκάζοντας τους Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και Τζέικομπ Φίρνλεϊ να βγουν εκτός γηπέδου, καθώς οι ηλεκτρονικοί πίνακες του σκορ σκοτείνιασαν και οι κάμερες οροφής έχασαν το ρεύμα τους.

Η τέταρτη στην παγκόσμια κατάταξη Κόκο Γκοφ, η οποία νίκησε την Μπελίντα Μπέντσιτς με 6-4, 6-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά, έδινε τη συνέντευξή της μετά τον αγώνα στο στάδιο Arantxa Sanchez, όταν το μικρόφωνο σίγασε.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα τηλεφωνικής γραμμής επηρεάστηκαν επίσης από τη διακοπή ρεύματος, δήλωσε η Ένωση Επαγγελματικού Τένις (ATP). «Δύο αγώνες μονού κι ένας αγώνας διπλού στο ATP Masters 1000 βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν κόπηκε το ρεύμα στις 12:34 μ.μ. τοπική ώρα», ανέφερε η ATP στην επίσημη ιστοσελίδα της.

The fans at the Madrid Open are left in darkness amid the power outage.

Crazy scenes.

