Στα προημιτελικά της Βαρκελώνης ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά του Όπεν της Βαρκελώνης, διοργάνωση στην οποία είχε φτάσει πέρυσι ως τον τελικό.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε στα δύο σετ (7-6/4, 6-4) του Αμερικανού Σεμπάστιαν Κόρντα σε μία ώρα και 37 λεπτά, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη σε τρεις αγώνες απέναντί του και κατακτώντας δεύτερη συνεχή πρόκριση στους «8», μετά το Μόντε Κάρλο.

Fifth consecutive quarter-final in Barcelona @steftsitsipas avenges his loss to Korda in Miami, prevailing almost on the exact reverse score, 7-6 6-4!#BCNOpenBS pic.twitter.com/jXgLZbD3Yp

