Το ιστορικό επίτευγμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Λίγκας που καταφέρνει για τρίτη φορά να «γράψει» με μέσο όρο 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ, σε ένα μοναδικό επίτευγμα.

A historic achievement for the Greek Freak

Giannis averaged 30+ PPG, 10+ RPG and 5+ APG for the third time in his career, passing Wilt and Oscar for the most such seasons in NBA history pic.twitter.com/ENJhzaCq1v

— NBA (@NBA) April 14, 2025