Ο Μέσι έστειλε την Ίντερ Μαϊάμι στα ημιτελικά του Champions Cup

Ο Λιονέλ Μέσι είναι πραγματικά ο εφιάλτης του Ούγκο Λορίς…

Μετά τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών στο CONCACAF Champions Cup, που βρήκε νικητές τους Λος Άντζελες (LAFC) εναντίον της Ίντερ Μαϊάμι (1-0), τα ξημερώματα της Πέμπτης ήρθε η εκδίκηση για την ομάδα του Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός ιδιοφυής σούπερ σταρ «χτύπησε» ξανά και οδήγησε την ομάδα του στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αν και το ξεκίνημα ήταν πολύ άσχημο για τους παίκτες του Χαβιέ Μασεράνο.

Η LAFC άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό με τον Άαρον Λονγκ και πίστεψε ότι είχε κάνει το πιο δύσκολο κομμάτι, ειδικά αφού τα εκτός έδρας γκολ εξακολουθούν να μετρούν σε αυτή την ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η Ίντερ Μαϊάμι είχε σκοράρει τρία για να προκριθεί, κι αυτή ήταν ακόμα μια πρόκληση που δέχθηκε ο Μέσι, ο οποίος ισοφάρισε λίγο μετά το ημίωρο (35΄) με ένα άπιαστο σουτ στο «Γ» ύστερα από το «ένα – δύο» που έπαιξε με τον φίλο του Λουίς Σουάρες.

HAD TO BE HIM pic.twitter.com/oJwaAgcUnG

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 10, 2025