Πρώτο βήμα για το Φάιναλ-4 του BCL η ΑΕΚ

Μια παθιασμένη ΑΕΚ, νίκησε 76-69 τη Ναντέρ στην κατάμεστη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων κι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Φάιναλ-4 του Basketball Champions League.

Ο πρώτος αγώνας της προημιτελικής αυτής σειράς βάφτηκε λοιπόν «κιτρινόμαυρος». Τώρα η Ένωση θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να σφραγίσει την πρόκριση στις 16 Απριλίου με μια δεύτερη νίκη (best of three), ενώ αν απαιτηθεί και τρίτος αγώνας, αυτός θα πραγματοποιηθεί ξανά στην έδρα της ελληνικής ομάδας.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν ο Χέιλ με 20 πόντους (και 4 ασίστ), ενώ άλλους 15 πρόσθεσε ο Χαμπ, 13 ο Μπράις και 10 ο Κουζμίνσκας, με 6 ριμπάουντ.

Από τους φιλοξενούμενους διακρίθηκε ο Πρκάτσιν με 16 πόντους (συν 6 ριμπάουντ), σε αντίθεση με τον πρώτο σκόρερ της Ναντέρ, Ντέσι Ροντρίγκες, που έμεινε στα ρηχά σκοράροντας 7 πόντους με 3/10 σουτ.