Οι ιδιοκτήτες του NBA αποφασίζουν για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Οι ιδιοκτήτες του NBA πρόκειται να επανεξετάσουν αυτήν την εβδομάδα το σχέδιο για την έναρξη ενός πρωταθλήματος επαγγελματικού μπάσκετ στην Ευρώπη, κάτι που θα διευρύνει την παρουσία του αθλήματος σε όλη την ήπειρο και θα δώσει στη Λίγκα την ευκαιρία να μοιραστεί πιο άμεσα τα οικονομικά οφέλη της ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον γενικό γραμματέα της FIBA, Ανδρέα Ζαγκλή, την Πέμπτη, ο επίτροπος του NBA Άνταμ Σίλβερ επιβεβαίωσε ότι οι ιδιοκτήτες είχαν «διερευνητικές» συνομιλίες για τη δημιουργία ενός πρωταθλήματος στην Ευρώπη.

Το προτεινόμενο πρωτάθλημα, σε συνεργασία με τη FIBA, πιθανότατα θα έχει ανοιχτή μορφή με περίπου 12 μόνιμες ομάδες και τέσσερις συλλόγους που θα εναλλάσσονται εντός κι εκτός με βάση τις επιδόσεις σε άλλες διοργανώσεις, είπε ο Σίλβερ.

«Είναι νωρίς. Κυριολεκτικά, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα», δήλωσε, Ο Ζαγκλής είπε ότι εάν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ καλωσορίσει τους υπάρχοντες οργανισμούς, δεν θα απαιτούσε από αυτές τις ομάδες να εγκαταλείψουν την EuroLeague. Αντίθετα, θα λειτουργούσε σε συμβατό χρονοδιάγραμμα.

Η Λίγκα θα πουλήσει τις μόνιμες άδειες franchise σε εξωτερικούς επενδυτές, με το NBA να κατέχει το 50% των μετοχών και τους ιδιοκτήτες των franchises το υπόλοιπο 50%, σε μια διάταξη πανομοιότυπη με τη μετοχική δομή του WNBA. Τα franchises σε πόλεις όπως το Λονδίνο ή το Παρίσι θα μπορούσαν να πουληθούν για τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την ίδια πρόταση.

Adam Silver made the announcement that the NBA will explore a potential league in Europe with FIBA as the NBA’s partner: pic.twitter.com/6invtvgbiK

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) March 27, 2025