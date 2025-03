Το Νότιο Σουδάν εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης

Η Εθνική ομάδα του Νοτίου Σουδάν υπέστη μεγάλη ταλαιπωρία όταν προσγειώθηκε στη Λιβύη.

Οι «Φωτεινοί Αστέρες» ταξίδεψαν στη Βεγγάζη για να αντιμετωπίσουν το Σουδάν σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης της χώρας, το Σουδάν επέλεξε τη Λιβύη ως χώρα υποδοχής για τους εντός έδρας αγώνες του.

Ωστόσο, κατά την προσγείωση, οι παίκτες και το επιτελείο χρειάστηκε να περιμένουν σχεδόν τρεις ώρες στο αεροδρόμιο.

A footage of Bright Star stranded for staggering three hours at Benina International Airport, Benghazi Libya, when representative of Sudanese Football Association failed to turn up at their reception. The passports of the delegation were sized by the Libyan Migration authority. pic.twitter.com/XZlG0oVd3N

— South Sudan Football Association (@ssfa_com) March 23, 2025