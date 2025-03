Κωνσταντίνος Καρέτσας: Ένα άστρο που ανατέλλει – Ποιος είναι ο 17χρονος που έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Σκωτία

Αν και είχε αγωνιστεί με τα μικρότερα κλιμάκια της Εθνικής Βελγίου, χώρα στην οποία έχει γεννηθεί, ο 17χρονος πριν από μόλις λίγες ημέρες αποφάσισε να παίξει για λογαριασμό της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας.

Σε ηλικία 17 ετών και 4 μηνών, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που φοράει σε επίσημο αγώνα τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και ο δεύτερος νεότερος συνολικά (πίσω από τον Κωνσταντίνο Γκίκα) αν συνυπολογίσουμε και τους ανεπίσημους αγώνες.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2007 στο Βέλγιο από Έλληνες γονείς.

Ο πατέρας του, Βάιος, υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, με τον Κωνσταντίνο να ακολουθεί τα βήματά του.

Σε ηλικία 9 ετών, το 2016, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εντάχθηκε στην ακαδημία της Γκενκ του Βελγίου, έχοντας ως πρότυπα τους Νεϊμάρ και Ροναλντίνιο.

Το 2020 και για μία τριετία εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Άντερλεχτ, προτού επιστρέψει εκ νέου στην Γκενκ, όπου σε ηλικία 15 ετών υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ήδη το όνομά του είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό, με τη Μάντσεστερ Σίτι και τον Άγιαξ να ακούγεται πως τον έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους, σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Πλέον, έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον και άλλων μεγάλων συλλόγων, όπως η Άρσεναλ και η Τσέλσι που εξετάζουν την προοπτική του.

Στο ντεμπούτο του με τη δεύτερη ομάδα της Γκενκ, τον Σεπτέμβριο του 2024, σκόραρε γράφοντας ιστορία σε 15 ετών, ενώ λίγους μήνες αργότερα προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα.

Ο Καρέτσας συνέχισε να εντυπωσιάζει τις πρώτες εβδομάδες της σεζόν 2024-25, ενώ ήταν ακόμη 16 ετών, και εντάχθηκε από τον Guardian στη λίστα των 60 καλύτερων νεαρών ταλέντων παγκοσμίως για το 2024.

Συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις, ο Καρέτσας ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Γκενκ μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

Σε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχει 2 γκολ και 4 ασίστ, ενώ αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, αλλά και στα άκρα της επίθεσης.

Διακρίνεται ιδιαίτερα για την ικανότητά του στο «ένας εναντίον ενός», διαθέτοντας εξαιρετική τεχνική κατάρτιση.

KONSTANTINOS KARETSAS (2007) ALSO SCORED THIS GOLAZO EARLIER THIS MONTH TO BECOME THE YOUNGEST EVER SCORER IN CHALLENGER PRO LEAGUE HISTORY!!!! pic.twitter.com/FPxW1GNcHA

— Football Report (@FootballReprt) September 23, 2023