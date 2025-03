Θριαμβευτής στο Ντουμπάι ο Τσιτσιπάς

Επιτέλους, τίτλος κι επιστροφή στις μεγάλες εμφανίσεις για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που κατάκτησε το τουρνουά του Ντουμπάι και ταυτόχρονα «ξόρκισε» την κατάρα των έντεκα χαμένων τελικών ATP 500.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε με 6-3, 6-3 του Καναδού Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε 500άρι τουρνουά και συνολικά 12ο, ενώ χάρη στην επιτυχία του θα επιστρέψει στο Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης, ανεβαίνοντας στην ένατη θέση.

Η νίκη θα πιστώσει τον λογαριασμό του Τσιτσιπά με 583.5000 ευρώ, ενώ ο φιναλίστ, που ηττήθηκε για έβδομη φορά στις δέκα αναμετρήσεις του με τον Έλληνα τενίστα, θα εισπράξει 313.930 ευρώ.

O αγώνας, διάρκειας μιας ώρας και 29 λεπτών, χαρακτηρίστηκε από την ικανότητα του «Στεφ» να σβήσει και τους 7 break points του αντιπάλου του.

