Νικηφόρα πρεμιέρα στο Ντουμπάι για τον Τσιτσιπά

Θετική ήταν η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Ντουμπάι καθώς συνδυάστηκε με νίκη (7/6/4, 6-3) επί του Ιταλού Λορέντσο Σονέγκο (Νο35 στον κόσμο), μετά από αγώνα διάρκειας μιας ώρας και 39 λεπτών.

Στον δεύτερο γύρο ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Κάρεν Χατσάνοφ, ο οποίος με τη σειρά του νίκησε κι απέκλεισε τον Ντάνιελ Έβανς, επίσης στα δύο σετ (6-1, 6-3).

